02 ноября 2020

Глава российского региона заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, хорохордин олег, госсовет
У Олега Хорохордина выявлен COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвержден коронавирус», — пишет ТАСС. Уточняется, что состояние Хорохордина удовлетворительное, правительство работает в плановом штатном режиме.

На сегодняшний день в республике Алтай выявлено 7829 случаев коронавируса. По всей стране выявлено уже 1 655 038 заболевших.

Хорохордин стал 19-м главой региона в России, у которого подтвердился коронавирус, передает телеканал 360. Также ранее COVID-19 был выявлен у трех глав регионов УрФО. В конце июля заразился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, в сентябре — глава Пермского края Дмитрий Махонин. В начале октября коронавирус был выявлен у губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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