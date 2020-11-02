Глава российского региона заразился коронавирусом

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвержден коронавирус», — пишет ТАСС. Уточняется, что состояние Хорохордина удовлетворительное, правительство работает в плановом штатном режиме.
На сегодняшний день в республике Алтай выявлено 7829 случаев коронавируса. По всей стране выявлено уже 1 655 038 заболевших.
Хорохордин стал 19-м главой региона в России, у которого подтвердился коронавирус, передает телеканал 360. Также ранее COVID-19 был выявлен у трех глав регионов УрФО. В конце июля заразился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, в сентябре — глава Пермского края Дмитрий Махонин. В начале октября коронавирус был выявлен у губернатора ХМАО Натальи Комаровой.
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