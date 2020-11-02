Сотни курганцев останутся в праздник без воды из-за аварии

Более десятка домов в Заозерном жилом массиве Кургана могут остаться без воды 4 ноября, в День народного единства. Ограничить холодное водоснабжение необходимо из-за аварии на водопроводе, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».
«Для устранения аварийной ситуации на водопроводе возможно ограничение холодного водоснабжения», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Перебои с водой возможны 4 ноября с 10.00 до 21.00.
Под ограничение попадают дома №4, 17, 21, 24, 26, 28а, 30, 30а, 32, 33, 33. Перебои с водой возможны в том числе в школе №7, детских садах №130, №133, спортклубе «Велес» и теплопункте №106. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.
В Кургане изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей, ранее сообщало URA.RU. Из-за этого в столице региона регулярно происходят перебои с водой. Для обновления городских систем водоснабжения и водоотведения нужно около 22 млрд рублей.
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