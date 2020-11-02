Глава депздрава ХМАО объяснил проблемы диагностики коронавируса

Глава депздрава ХМАО признался, что сегодня коронавирусные тесты не могут показать точный результат Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский объяснил проблемы с достоверностью тестирования на коронавирус несовершенством методики диагностирования. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Все-таки учтите, что именно диагностикой этой инфекции, мы занимаемся несколько месяцев. Ей несколько месяцев занимаются в мире. Позже будут новые тест-системы которые будут более точные, но именно этот метод диагностики является очень сложным и трудоемким. Поэтому здесь всегда будет заметная доля ложных исследований», — отметил он. Поводом для комментария главы депздрава ХМАО стали многочисленные жалобы югорчан на коронавирусные тест-системы. Они недоумевают, почему в некоторых случаях они дают ложноотрицательные результаты.

«Очень часто пациент болеет уже пневмонией, поэтому мазок из носа действительно не показательный, в таких случаях необходимо исследовать мокроту. Ошибка может произойти как на этапе аппарата, который выполняет исследование, так и на этапе подготовки материала для аппарата», — добавил Добровольский.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО оппозиционные депутаты обвинили медиков в том, что они вынуждают население делать платные тесты на коронавирус. Однако окружные чиновники опровергли претензии парламентариев.