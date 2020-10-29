Медиков ХМАО обвинили в отказе делать бесплатные тесты на COVID

Лидер югорских коммунистов Савинцев озвучил жалобы жителей округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев обвинил медиков ХМАО в том, что они вынуждают население делать платные тесты на коронавирус. Об этом он заявил во время заседания окружной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Ко мне обратилось большое количество жителей Советского района. Почему у них при наличии показаний не берут тесты на COVID-19? При том, что бесплатное проведение тестов предусмотрено за счет средств ОМС. Вместо этого их гонят сдавать анализы платно. В больнице нашего района такой тест стоит 3 тысячи 200 рублей, а в Ханты-Мансийске сдают за 2 тысячи рублей. Почему такая разница в стоимости? Откуда в государственной больнице тесты на проведение такого количества платных исследований?» — спрашивает Савинцев.

Вице-губернатор Всеволод Кольцов заявил, что на сегодняшний день количество проводимых тестов составляет 366 на 10 тысяч населения и это является одним из самых высоких показателей. «Я бы воздержался утверждать со слухов о том, что имеются показания, но не назначают тестов. Тесты назначаются медицинским работником, а не самим человеком. Однако прекрасно понимаю людей сегодня, но в то же время заявляю, что всем, кому по медицинским показаниям назначены тесты, они проводится. Разница в цене может быть обусловлена разными тест-системами, а также расходными материалами», — ответил Кольцов.

Савинцев предложил провести проверку по всему округу: «Что касается тестирования, то я могу спокойно сказать, что это факт. Это коснулось моего помощника и моей семьи. В моем присутствии было сказано, что врачам запрещают брать анализы бесплатно и за это их накажут. Если я ошибаюсь, то публично извинюсь».

Ранее URA.RU писало, что лидер фракции КПРФ в думе ХМАО Алексей Савинцев заявил, что будет требовать отставки главы окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского. Пока глава югорского депздрава продолжает работу в прежней должности.