02 ноября 2020
01 ноября 2020

Пермь побила антирекорд по заражению коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае выявлен 171 новый случай заражения коронавирусной инфекции Фото: Ритис Бараускас © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Предыдущий антирекорд продержался в регионе всего два дня — 1 ноября было выявлено 170 случаев заражения коронавирусом.

«Пермский край — 171 [новый случай заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе официально выявлено 14 050 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки в регионе скончались восемь человек с коронавирусом, в том числе пять человек — непосредственно от COVID-19. Общее количество смертельных случаев в крае — 684 (414 — от COVID-19). В больницах региона находится 1812 человек, 134 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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