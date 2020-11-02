Пермь побила антирекорд по заражению коронавирусом

В Пермском крае выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Предыдущий антирекорд продержался в регионе всего два дня — 1 ноября было выявлено 170 случаев заражения коронавирусом.
«Пермский край — 171 [новый случай заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе официально выявлено 14 050 случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки в регионе скончались восемь человек с коронавирусом, в том числе пять человек — непосредственно от COVID-19. Общее количество смертельных случаев в крае — 684 (414 — от COVID-19). В больницах региона находится 1812 человек, 134 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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