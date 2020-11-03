Анатолий Альштейн отметил резкое снижение смертности от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Через несколько лет патогенность коронавируса значительно снизится. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился научный сотрудник Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что мир находится на критическом этапе пандемии коронавируса и следующие месяцы будут крайне тяжелыми. Альштейн согласился с ее выводами. Он отметил, что снижения заболеваемости можно ожидать только поздней весной.

«Для таких вирусов, как COVID-19 характерно изменение в сторону снижения патогенности. Где-то через год, два или три вирус станет настолько малоопасным, что с ним можно будет существовать», — сказал вирусолог. По его словам, по мировой статистике видно резкое снижение летальности по сравнению с показателями весны. Он подчеркнул, что смертей стало в три-четыре раза меньше.

Ранее Альштейн заявил, что главным критерием в составлении благоприятных прогнозов по течению пандемии является соблюдение санитарных мер россиянами, передает агентство Nation News. Он подчеркнул, что снижение заболеваемости зимой маловероятно.

В ВОЗ обеспокоены тем, что у переболевших коронавирусом остаются последствия, затрагивающие важные системы организма. Речь идет об утомляемости, кашле, затрудненном дыхании, воспалении и поражении основных органов, пишет RT.