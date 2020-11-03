В ВОЗ предупредили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Мелита Вуйнович отметила тяжелое положение стран во время пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мир находится на критическом этапе пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии», — сказала Вуйнович. Она подчеркнула, что следующие месяцы будут очень тяжелыми. Представитель ВОЗ отметила ускоренный рост заболеваемости при относительно стабильной смертности. По ее словам, некоторые страны находятся в тяжелом положении, пишет ТАСС.

В России за минувшие сутки зафиксировано 18 648 новых случаев заражения коронавирусом. Это всего на 17 меньше, чем 1 ноября, когда был установлен рекорд по заболеваемости. Атаковавший Европу новый штамм коронавируса 20A.EU1 может появиться и в РФ, передает телеканал 360. Эксперты Роспотребнадзора считают, что новый вариант коронавируса не будет опаснее для здоровья, чем исходный. В ВОЗ надеются, что в скором времени смогут рекомендовать к применению вакцины от коронавируса из России и других стран, пишет RT.