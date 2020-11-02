Власти ХМАО ужесточат карантин в регионе

Новые ограничения в ближайшее время должны будут вступить в силу Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила подчиненным подготовить документ, ужесточающий ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом глава региона объявила во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент URA.RU.

«Ограничение празднования семейных мероприятий, не более 10 человек и не более чем из двух семей. На весь период режима повышенной готовности желательно сократить или отказаться от такого времяпрепровождения. Поручаю аппарату губернатора представить проект нормативно-правового акта регулирующего вопросы установления обязанностей родителей детей в возрасте до 14 лет не допускать их нахождения без сопровождения в общественных местах», — заявила губернатор.

Окружные власти также собираются ограничить число лиц, которые присутствуют в ЗАГСе во время церемонии бракосочетания до восьми человек, включая регистратора и фотографа. Также под временный запрет попадут выездные регистрации.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти утвердили защитный протокол для работы спортучреждений во время пандемии коронавируса. Они предполагают ужесточение требований к спортсменам, тренерам и посетителям во время соревнований.