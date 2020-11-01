01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

В спорте ХМАО ввели новые правила из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка баскетбольной команды Челбаскет. Челябинск, баскетбол, тренировка, спорт, игра, челбаскет
В ХМАО приняли новые правила для спортсменов из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО было принято решение об обязательной вакцинации от гриппа для всех посетителей спортивных мероприятий. Кроме того у самих спортсменов обязательно должны быть результаты теста на COVID-19. Решение было принято на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Спортсмены, волонтеры, гости, спортивный персонал должны пройти иммунизацию против гриппа до начала мероприятий. Для участия в соревнованиях у спортсмена должен быть проведен медицинский осмотр не ранее, чем за 2 суток перед направлением на соревнование», — сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Также в документе сказано, что тестирование на коронавирусную инфекцию спортсменов должно быть проведено не ранее двух суток перед направлением на спортивное мероприятие. А для участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях — не ранее 72 часов.

Ранее URA.RU писало, что из-за распространения коронавируса губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила карантин до 15 ноября. В связи с этим агентство подготовило актуальный список с тем, что разрешено и запрещено в округе во время пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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