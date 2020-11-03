Онищенко оценил слухи о коллапсе Минздрава РФ из-за коронавируса

Геннадий Онищенко рассказал о ситуации в Минздраве России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сообщения о переполненных моргах и очередях в больницах порождают слухи о коллапсе Минздрава. Однако по отдельным новостям нельзя судить о ситуации во всей стране, объяснил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Насчет отдельных сообщений (о ситуациях с погибшими в коридорах — прим. ред.), да, они есть. В каждом конкретном случае в ситуации разбираются в такой огромной стране. <…> Но когда крупнейшие больницы полностью перепрофилированы под инфекцию, естественно, что больные, которые ожидали там плановую помощь, ждут, пока это перестроится в другое место. Где-то не успевают это сделать. <…> Давайте обсуждать каждый конкретный случай, в каждом конкретном случае находить виновных», — говорит Онищенко.

Однако трудности есть, например, в обеспечении лекарствами. Это происходит из-за того, что власти России не были готовы и даже не собирались производить так много антиретровирусных препаратов. Причем с такими трудностями столкнулась не только Россия, но и другие страны, отметил Онищенко. Кроме того, медицина испытывает трудности с врачами-инфекционистами.

«Никогда никто в мире не готовил такое количество инфекционистов. А сейчас: вчера он работал терапевтом, гинекологом, акушером, а сегодня он должен заниматься инфекционным больным. Врачи-то тоже болеют, и болеют больше, чем кто-либо. А если он заболел, значит, его кто-то должен заменить», — подытожил Онищенко.