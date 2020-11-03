Лавров раскрыл участие Путина в переговорах по Карабаху

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин каждый день помогает Армении и Азербайджану договориться Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Каждый день президент России Владимир Путин помогает урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе. Благодаря главе государства конфликтующие страны уже смогли прийти к одному важному договору, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент России Владимир Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. По его инициативе была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября», — объяснил Лавров «Коммерсанту».

Помощь в реализации работы договоренности о гуманитарном перемирии оказывают США и Франция. Тем не менее, Россия стала главным посредником между Арменией и Азербайджаном в вопросах деэскалации конфликта. Лавров признался, что надеется на политическое и конструктивное решение карабахского конфликта.

В ходе боевых действий 2 ноября погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха. Обострение конфликта началось 27 сентября после взаимных обвинений в нападениях со стороны и Армении, и Азербайджана. В тот же день в Армении объявили всеобщую мобилизацию, напоминает Nation news. 21 октября Турция заявила, что готова отправить войска в помощь Азербайджану, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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