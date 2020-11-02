Замминистра обороны Карабаха погиб на войне

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Полковник Артур Саркисян был убит во время вооруженного столкновения Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), полковник Артур Саркисян погиб во время боя с вооруженными силами Азербайджана. «Интерфакс» со ссылкой на список Минобороны НКР сообщает также и о втором погибшем командире, полковнике Сергее Шакаряне.

Обстоятельства смерти обоих участников конфликта неизвестны. Согласно документам Минобороны НКР, за последние сутки в регионе погибло 11 военнослужащих.

На прошлой неделе, 27 октября СМИ сообщали, что министр обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян также погиб во время военной операции. Однако армянские власти опровергли эту информацию.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Тогда обеими сторонами были обстреляны населенные пункты и места дислокации военных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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