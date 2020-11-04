Мэром Губахи занялся следственный комитет

Мэр Губахи Николай Лазейкин арендует Toyota Camry за 500 рублей в день Фото: Александр Константинов © URA.RU

Мэра Губахи (Пермский край) Николая Лазейкина попросили привлечь к уголовной ответственности за коррупцию. Об этом URA.RU рассказал заявитель Виталий Смоляков, которому следователь СКР по региону отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях Лазейкина.

«Из доводов Смолякова В.Ю. следует […], что Лазейкин Н.В. использует свое служебное положение для обеспечения личных поездок на муниципальную службу из г. Лысьва в г. Губаха (около 100 км, — прим. редакции) и обратно, затрачивая на это бюджетные средства», — сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Мэр Лазейкин, сообщил следователю, что арендует автомобиль Toyota Camry как физическое лицо у предпринимателя за 500 рублей в день, но в эту стоимость не входят услуги водителя и бензин. И этот же автомобиль предприниматель в рабочее время предоставляет для нужд муниципалитета уже за 700 рублей в час.

При этом Лазейкин не оплачивает услуги водителя в нерабочее время, поскольку водитель по стечению обстоятельств просто проживает с ним в одном городе, а владельцу авто просто удобно, что машиной управляет один и тот же человек.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Губахи с просьбой пояснить, как Лазейкину удалось договориться об аренде автомобиля по такой стоимости и почему он не ездит на работу на личном транспорте. В его декларации сказано, что у него в собственности есть два автомобиля: Volkswagen Passat и Hyundai Getz.