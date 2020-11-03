ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Вене

ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Вене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии Вене. Об этом сообщил сервис, отслеживающий активность террористических и экстремистских групп в интернете.

«Ответственность за теракт в Вене взяла на себя террористическая организация „Исламское государство“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение SITE Intelligence Group. Других подробностей пока не приводится.

Трагедия произошла вечером 2 ноября в центре австрийской столицы. Сначала неизвестные напали на синагогу, после этого, как напоминает RT, стрельба началась и в других местах города. В результате погибли пять человек, пострадали 17. Все они находятся в больнице, состояние некоторых оценивается как тяжелое.