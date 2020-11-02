02 ноября 2020

В центре Вены произошла стрельба у синагоги. Видео

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Нападавший подорвал себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные совершили нападение на синагогу в центре Вены. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

«Была слышна стрельба. Сообщается, что злоумышленник ранил одного сотрудника полиции», — передает «Пятый канал». Не исключена версия теракта. Есть сообщения об одной жертве и нескольких пострадавших, но пока власти и МВД не дают официальной информации по ним. Отмечается, что нападавший подорвал себя поясом со взрывчаткой, но другие преступники, предположительно, в бегах.

31 октября неизвестный открыл стрельбу возле греческой церкви во французском городе Лион. Один человек — священник — ранен. Нападение произошло, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник произвел два выстрела, ему удалось скрыться. Прокуратура Лиона после ранения православного священника возбудила дело о покушении на убийство.

Обновлено в 01:20

В результате стрельбы погибли семь человек, передает РИА «Новости». Еще четверо — получили ранения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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