Неизвестные совершили нападение на синагогу в центре Вены. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
«Была слышна стрельба. Сообщается, что злоумышленник ранил одного сотрудника полиции», — передает «Пятый канал». Не исключена версия теракта. Есть сообщения об одной жертве и нескольких пострадавших, но пока власти и МВД не дают официальной информации по ним. Отмечается, что нападавший подорвал себя поясом со взрывчаткой, но другие преступники, предположительно, в бегах.
31 октября неизвестный открыл стрельбу возле греческой церкви во французском городе Лион. Один человек — священник — ранен. Нападение произошло, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник произвел два выстрела, ему удалось скрыться. Прокуратура Лиона после ранения православного священника возбудила дело о покушении на убийство.
Обновлено в 01:20
В результате стрельбы погибли семь человек, передает РИА «Новости». Еще четверо — получили ранения.
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