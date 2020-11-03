В аэропорту Челябинска массово задерживают рейсы

В аэропорту Челябинска из-за тумана задержано шесть рейсов в Москву, Сургут, Волгоград и Ростов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Рейсы задержаны из-за неблагоприятных погодных условий — тумана», — рассказали в пресс-службе. Из-за непогоды задержано три рейса в Москву. Они должны были вылететь в 06:35 и 07:05 часов, однако вылет отложили до 13:50 и 11:20 соответственно.
Рейсы в Ростов и Сургут задержали почти на шесть часов. А вылет самолета в Волгоград отложили на три часа. Остальные запланированные рейсы в столицу РФ и Новосибирск следуют по расписанию.
Последний раз в аэропорту Челябинска была массовая задержка рейсов из-за непогоды 27 октября. Тогда вылеты перенесли из-за сильного ветра.
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