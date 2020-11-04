Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предложили ввести для пенсионеров лимит в 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт. Делается это для того, чтобы обезопасить пожилых людей, которые часто становятся жертвами телефонных мошенников.
«Просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера», — говорится в обращении руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова, передает RT. Общественник уточняет, что ограничение поможет предотвратить единовременную крупную кражу денег со счетов пожилых людей.
С начала года количество хищений с банковских карт россиян выросло вдвое. С января по август 2020 года зафиксировано 107,2 тысячи таких преступлений, пишет «