Российских пенсионеров защитят от мошенников. Для этого придется ввести новое ограничение

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Для пенсионеров хотят ввести лимит по переводам с банковских карт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предложили ввести для пенсионеров лимит в 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт. Делается это для того, чтобы обезопасить пожилых людей, которые часто становятся жертвами телефонных мошенников.

«Просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера», — говорится в обращении руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова, передает RT. Общественник уточняет, что ограничение поможет предотвратить единовременную крупную кражу денег со счетов пожилых людей.

С начала года количество хищений с банковских карт россиян выросло вдвое. С января по август 2020 года зафиксировано 107,2 тысячи таких преступлений, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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