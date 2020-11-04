Юрист: лимиты на переводы денег для пенсионеров нарушают закон

Ограничения в банковских переводах для пенсионеров нарушают права человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предложение главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной ввести лимит на банковские переводы для пенсионеров нарушает права человека. Такой вывод в беседе с URA.RU сделала юрист, член общественного совета по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций при госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Ольга Плешанова.

Ранее регулятор предложил ввести для пенсионеров лимит в 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт, передает RNS . Делается это для того, чтобы обезопасить пожилых людей, которые часто становятся жертвами телефонных мошенников.

Но идея Центробанка в первую очередь противоречит главному закону РФ, считает Плешанова. «Это спорный вопрос. Есть два положения Конституции: равенство всех граждан и допустимые ограничения в целях безопасности. Эти нормы между собой связаны, но одна конфликтует с другой. Под видом безопасности у нас ограничивают все. Но это неправильный путь», — объяснила собеседница URA.RU.

Также непонятно, как определить категорию пенсионеров, для которых будет действовать норма, продолжила юрист: есть пенсионеры по возрасту, есть работающие пенсионеры, предпенсионеры или пенсионеры по выслуге лет. «Очень сложно сформулировать, на кого ограничения распространяются. Это путь отчаяния от беспомощности в том, что не могут противостоять мошенникам», — добавила юрист. Лучшей мерой Плешанова назвала более тщательное продумывание онлайн-защиты банков и совершенствование кибербезопасности.