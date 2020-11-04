Лидер The Hatters Музыченко объявил о закрытии канала «КликКлак»

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Группа The Hatters на Ural Music Night. Екатеринбург, the hatters, музыченко юрий, muzichenko yuri, группа шляпники, группа the hatters
Юрий Музыченко сообщил, что команда youtube-шоу «КликКлак» распалась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одно из самых популярных объединений youtube-блогеров «КликКлак» распалось. Об этом объявил один из участников команды, фронтмен музыкальной группы The Hatters Юрий Музыченко на шоу «Узнать за 10 секунд».

«„КликКлак“, возможно, навсегда расстается как творческая единица. Но мы все равно друзья. Мы и были субъектами, которые собрались в интернет-федерацию. Пока мы расходимся своей автономией», — сказал Музыченко. Причин распада youtube-канала блогер не уточнил.

В команде «КликКлак», кроме самого Музыченко, состояли лидер группы Little Big Илья Прусикин, блогер Эльдар Джарахов, комик Данила Поперечный, ведущий кулинарных стримов Андрей Старый и тревел-блогер Руслан Усачев, передает Life. Самыми популярными шоу на канале являются «Дай леща» и «Зашкварные истории». Сами блогеры утверждали, что не получали денег за программы.

Ранее шоу Comment Out на Youtube, где Музыченко был одним из гостей выпуска, оказалось в центре скандала. Программа потеряла рекламодателей из-за оскорбительных шуток о протестах в Хабаровске и Белоруссии, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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