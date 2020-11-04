04 ноября 2020

Лукашенко хочет получить нефтяное месторождение в России. Ответ Путина

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко попросил у Владимира Путина нефтяное месторождение Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднял вопрос о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России. Путин возражать не стал.

«Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России», — говорится в сообщении белорусского издания БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии. Там отметили, что Путин «эту идею поддержал». Детали приобретения нефтяного месторождения Белоруссией в РФ президенты намерены обсудить на ближайших переговорах.

Как напоминает RT, 4 ноября Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сотрудничество в борьбе с COVID-19 и укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Кроме того, Лукашенко проинформировал Путина о текущей внутриполитической ситуации в республике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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