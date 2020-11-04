04 ноября 2020

Россияне пожаловались, что им не хватает времени на отдых

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, диван, отдых, сон
У большинства россиян нет времени на полноценный отдых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почти половина россиян — 49,5% заявили, что не успевают отдохнуть и восстановить свои силы после работы и бытовых дел. Еще четверть опрошенных признались, что находятся в состоянии перманентного стресса.

Треть опрошенных мужчин и женщин (35%) рассказали, что у них нет времени на полноценный отдых от работы. Еще 14,1% респондентов заявили, что они не работают, но из-за большого объема домашних дел им не хватает времени на качественный отдых. Исследование о качестве жизни россиян провели СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие», сообщает РБК.

Россияне также дали оценку уровню стресса в своей повседневной жизни: 23,8% опрошенных заявили, что испытывают стресс почти всегда, причем беспокойство больше свойственно слабому полу (27,3% — женщин и 19,9% -мужчин). Периодически испытывают стресс, но могут справиться с ним 56,6% женщин и 49,7% мужчин. Без лишних волнений живут 29% мужчин и только 14,9% российских женщин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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