04 ноября 2020
03 ноября 2020

В Пермском крае скорая столкнулась с грузовиком. Погибли медики

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, скорая помощь
Утром 5 ноября в Пермском крае скорая помощь столкнулась с грузовиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Автомобиль скорой помощи и грузовик Hyundai столкнулись на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона. В ДТП погибли два фельдшера, а водитель скорой госпитализирован.

«По предварительной информации, около 9 утра [5 ноября] на 20 км дороги Голдыри — Орда — Октябрьский произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика „Хендай“», — сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края. В результате столкновения погибли мужчина и женщина, работающие фельдшерами.

После ДТП водителя скорой помощи доставили в больницу, состояние остальных участников происшествия не уточняется. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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