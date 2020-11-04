Утром 5 ноября в Пермском крае скорая помощь столкнулась с грузовиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Автомобиль скорой помощи и грузовик Hyundai столкнулись на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона. В ДТП погибли два фельдшера, а водитель скорой госпитализирован.

«По предварительной информации, около 9 утра [5 ноября] на 20 км дороги Голдыри — Орда — Октябрьский произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика „Хендай“», — сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края. В результате столкновения погибли мужчина и женщина, работающие фельдшерами.

После ДТП водителя скорой помощи доставили в больницу, состояние остальных участников происшествия не уточняется. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.