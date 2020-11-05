Выяснилось, как долго больной коронавирусом остается заразным

Инфицированный коронавирусом человек остается заразным от 10 до 20 дней после появления симптомов болезни. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Эксперт подчеркнул, что длительность выделения инфекции зависит от тяжести течения заболевания. «В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов», — приводит слова Чуланова ТАСС. Он добавил, что при тяжелом течении коронавируса, инфекция может выделятся до 20 дней.
В тоже время положительный результат анализа может выявляться на протяжении двух месяцев, отметил Чуланов. Однако, это не значит, что человек все это время остается «инфекционно опасным».
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что заразность заболевшего коронавирусом для окружающих зависит от лечения и тяжести протекания болезни, сообщает агентство Nation News. Тем временем правительство РФ выделило более пяти миллиардов рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19, передает РАПСИ.
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