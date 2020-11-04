В челябинской военной части сержант избил солдата-контрактника

Конфликт произошел в части под Чебаркулем (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В войсковой части, дислоцированной под Чебаркулем (Челябинская область), проходящий срочную службу в разведывательной роте сержант избил подчиненного-контрактника. Об этом сообщили URA.RU в Магнитогорском гарнизонном суде.

Конфликт между военнослужащими случился летом 2020 года. Сержант Михаил Руденок заступил в суточный наряд дежурным по роте, его подчиненный — рядовой Л. — дневальным. Ранним утром сержант увидел, что солдат не навел порядок в помещениях и применил к нему физическую силу.

«Рядовой получил удар кулаком правой руки в область груди, еще один в область рёбер слева. Когда потерпевший согнулся от боли, сержант нанес ему удар ногой, обутой в ботинок с высоким берцем, в область лба», — пояснили в суде. Итогом стала ссадина над правой бровью.

В отношении его начальника было возбуждено уголовное дело по п. « а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). С учетом того, что удары не причинили вреда здоровью, а сержант Руденок действовал исходя из интересов службы — пусть и ложно понятых — он отделался штрафом в 25 тысяч рублей.