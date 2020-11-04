По неофициальной информации, возможное закрытие ТЦ связано с масочным режимом Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Торговый центр «Кит» в Екатеринбурге может быть закрыт в ближайшее время из-за несоблюдения карантинных правил. Как сообщил URA.RU источник в городских структурах власти, мэр Александр Высокинский поручил администрации Ленинского района при поддержке Роспотребнадзора провести контрольный рейд в ТЦ и в случае повторного выявления нарушений обратиться в суд для закрытия «Кита».

В минувшие выходные на территории ТЦ было выявлено как минимум четыре факта нарушения масочного режима, отметил источник URA.RU в Роспотребнадзоре. «Администрация ТЦ не предпринимает мер по усилению контроля», — описал ситуацию инсайдер.

«На основании этого глава [города] поручил Ленинскому району предупредить „Кит“ в последний раз. И, если что, готовить документы на закрытие ТЦ через суд. Соответствующая просьба была адресована также Роспотребнадзору», — рассказал источник агентства во властных структурах. На момент публикации получить комментарий компании «Моллино Менеджмент», которая управляет торговым центром, не удалось: по номеру, указанному на сайте предприятия, корреспонденту не ответили.

В администрации Ленинского района и в пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что власти контролируют соблюдение масочного режима в общественных местах ежедневно и вся информация направляется в Роспотребнадзор. Представитель ведомства в разговоре с корреспондентом подтвердила, что на территории ТЦ «Кит» за последнее время было выявлено четыре нарушения режима, протоколы по которым направлены в суд. В отношении юрлица никакие документы пока не готовились, уточнили в Роспотребнадзоре.