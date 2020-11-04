В челябинском городе на фоне пандемии резко выросла смертность

В ЗАГСе Миасса регистрируют небывалое количество смертей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Миассе (Челябинская область) на фоне коронавируса резко выросло число смертей. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела ЗАГС Миасского городского округа Ольга Самойлова.

«Только за октябрь количество зарегистрированных свидетельств о смерти достигло 296. Это те люди, которые зарегистрированы в Миассе. При этом число новорожденных снизилось до 125. Еще несколько лет назад количество малышей и умерших было примерно равным 220», — заявила URA.RU Самойлова.

По словам руководителя ЗАГСа, последний подобный пик смертности наблюдался в июле. Тогда число зарегистрированных свидетельств о смерти достигло 291. «В ноябре негативная тенденция сохраняется. Первый четверг месяца у нас нерабочий, но сегодня мы весь день регистрируем смерти», — добавила Самойлова.

Согласно статистике областного минздрава, Миасс является третьим городом по числу заражений коронавирусом. С начала пандемии здесь заболели 1481 человек. На сайте Челябинсстата последние данные о статистике смертности в регионе датированы августом 2020 года. В службе ЗАГС региона эту статистику не ведут, она передана в ведение областного минздрава. В минздрав региона отправлен соответствующий запрос.