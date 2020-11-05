В США после выборов зафиксирован резкий всплеск коронавируса

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Рекордное число зараженных в США зафиксировано после выборов президента страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В США зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки. После выборов обнаружено 100 тысяч новых случаев заражения.

«В США коронавирус выявили у 103 тысяч человек. 52 тысячи пациентов госпитализированы. 1,1 тысячи человек с выявленной инфекцией скончались», — передает argumenti.ru. Рекордное число госпитализированных пациентов зафиксировали сразу в 17 штатах.

Всего за период пандемии в стране, по данным университета Джона Хопкинса, коронавирус выявили у 9 477 709 человек. Скончался 233 651 человек. Вылечились более 3,7 млн пациентов.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Явка на выборах президента США стала самой высокой в стране за последние 120 лет. По некоторым данным, проголосовали 160 миллионов человек, это 66,9% избирателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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