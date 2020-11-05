В США после выборов зафиксирован резкий всплеск коронавируса

В США зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки. После выборов обнаружено 100 тысяч новых случаев заражения.
«В США коронавирус выявили у 103 тысяч человек. 52 тысячи пациентов госпитализированы. 1,1 тысячи человек с выявленной инфекцией скончались», — передает argumenti.ru. Рекордное число госпитализированных пациентов зафиксировали сразу в 17 штатах.
Всего за период пандемии в стране, по данным университета Джона Хопкинса, коронавирус выявили у 9 477 709 человек. Скончался 233 651 человек. Вылечились более 3,7 млн пациентов.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Явка на выборах президента США стала самой высокой в стране за последние 120 лет. По некоторым данным, проголосовали 160 миллионов человек, это 66,9% избирателей.
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