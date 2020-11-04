Кандидат от демократической партии Джозеф Байден лидирует на выборах президента в США: согласно последним данным, он набрал 238 голосов выборщиков. Для победы ему необходимо набрать еще 32. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, получил 213 голосов.
- «Штаб кандидата в президенты Соединенных Штатах от Демократической партии Джо Байдена заявил о победе на прошедших 3 ноября выборах», — сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД». В штабе кандидата заявили, что не боятся судебных разбирательств по результатам выборов.
- При этом действующий президент Трамп назвал очень странным потерю своего лидерства в некоторых штатах. «Прошлым вечером я лидировал, часто основательно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях подконтрольных демократам. И вот один за одним они начали магически пропадать, как только учитывались неожиданные вбросы бюллетеней. Очень странно, и „опросы общественного мнения“ были абсолютно и исторически неверны!» — написал он в Twitter.
- Байден вырвался вперед после подсчета голосов в штате Мичиган. По итогу он побеждает сейчас в трех штатах — Висконсине, Мичигане и Неваде. Голоса не подсчитаны еще в Джорджии, Северной Каролине и в Пенсильвании. В последних двух штатах на это может уйти несколько дней, так что говорить о победе кого-либо из кандидатов еще рано.
- Явка на выборах президента США стала самой высокой в стране за последние 120 лет, передает телеканал 360. По некоторым данным, явка составила 160 миллионов человек, это 66,9% избирателей.
- Евросоюз призвал доверять избирательному процессу и итогам президентских выборов в США. «Важно, чтобы все политики, которые могут напрямую влиять на граждан, обеспечили доверие к избирательному процессу и результатам голосования», — приводит слова главы МИД Германии Хайко Маас RT.
- В стране уже начались протестные акции из-за выборов. Различные демонстрации и марши прошли в Лос-Анджелесе, Портленде, Вашингтоне. Сообщается о десятках задержанных.
Выборы президента в США прошли 3 ноября. Оба кандидата заявляют, что намерены через суд добиваться подсчета голосов. В разговоре с URA.RU эксперт по политике США Станислав Бышок сообщил, что антироссийская политика в Америке останется независимо от президента.
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