Алексей Вихарев раздает новогодние подарки нуждающимся с 2018 года Фото: страница Алексей Вихарева в Facebook

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев запустил акцию по раздаче новогодних подарков для юных жителей Орджоникидзевского района. Как сообщил Вихарев на своей странице в Facebook, акция рассчитана в первую очередь на помощь нуждающимся семьям с детьми от 4 до 14 лет.

«Сегодня начинаю принимать заявки на новогодние подарки для детей Орджоникидзевского района. 2020 год был тяжелым: пандемия, дистант, кто-то вообще остался без работы. Поэтому решил как могу поддержать многодетные и малоимущие семьи с детьми от 4 до 14 лет», — рассказал Вихарев.

Депутат попросил направлять заявки на подарки в его общественную приемную до 1 декабря. «Также надо приложить копии документов, подтверждающих ваш статус», — добавил Вихарев, который проводит такие акции третий год. Так, прошлой зимой команда депутата раздала четыре тысячи подарков многодетным и малоимущим семьям, а также семьям с детьми-инвалидами.