05 ноября 2020

Навальный призвал лишить Ивлееву прав за разгон до 300 км/ч

© Служба новостей «URA.RU»
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Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей
По словам Навального, Ивлеевой лучше пересесть за метро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основатель ФБК Алексей Навальный посоветовал блогеру Анастасии Ивлеевой отказаться от водительских прав. Телеведущая разогналась за рулем Lamborghini до скорости 343 км/ч. Видео она опубликовала в Instagram.

По словам Навального, Ивлеевой лучше пересесть за метро. «Анастасия, отдайте своей водительское удостоверение. Всем нам будет спокойнее, если вы пересядете на метро», — написал политик в комментариях под постом. Телеведущая заявила, что все находится под контролем. «Алексей, не волнуйтесь, я в этом деле не новичок. Все под контролем», — ответила Ивлеева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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