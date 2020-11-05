Навальный призвал лишить Ивлееву прав за разгон до 300 км/ч

По словам Навального, Ивлеевой лучше пересесть за метро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основатель ФБК Алексей Навальный посоветовал блогеру Анастасии Ивлеевой отказаться от водительских прав. Телеведущая разогналась за рулем Lamborghini до скорости 343 км/ч. Видео она опубликовала в Instagram.

По словам Навального, Ивлеевой лучше пересесть за метро. «Анастасия, отдайте своей водительское удостоверение. Всем нам будет спокойнее, если вы пересядете на метро», — написал политик в комментариях под постом. Телеведущая заявила, что все находится под контролем. «Алексей, не волнуйтесь, я в этом деле не новичок. Все под контролем», — ответила Ивлеева.