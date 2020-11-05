ПФР заявил об увеличении пенсий россиян

Выплаты для пенсионеров вырастут примерно на 1000 рублей. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Согласно планам Пенсионного фонда России (ПФР) об изменении пенсий в 2021—2023 годах, выплаты будут расти. Уже в ближайший год пенсии поднимутся на несколько процентов, обещает ПФР.

«Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырёх лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей», — приводит Life данные фонде.

Пенсии будут индексироваться на процент, больший, чем ожидаемая инфляция в стране. В 2021 году это будет 6,3%, в 2022 — 5,9%, а в 2023 пенсии вырастут на 5,6%. Однако это коснется только неработающих пенсионеров. Госдума рассмотрит соответствующий документ ПФР во втором чтении 24 ноября. Эксперты считают, что проект утвердят.

Кроме того, ежегодно в России меняется величина прожиточного минимума для пенсионеров. Так за 2020 в Москве он вырос с 12 578 рублей до 13 496, а в Челябинской области с 8 691 до 9 282, уточнила юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В России появились три новых категории граждан, которые могут претендовать на досрочную пенсию. Они смогут начать получать выплаты уже в 2021 году.