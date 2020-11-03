Предпенсионерам без работы разрешили оформлять пенсионные выплаты со следующего года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Названы новые категории россиян, которые имеют право на досрочную пенсию в 2021 году. К ним относятся предпенсионеры, которые не смогли найти новую работу, многодетные матери, а также работники с большим трудовым стажем.

С повышением пенсионного возраста правительство определило, что на более ранний выход на пенсию в следующем году могут рассчитывать предпенсионеры, которым до пенсии остается еще два года, однако они уже отработали 20 или 25 лет (соответственно, женщины и мужчины), но так и не смогли трудоустроиться после увольнения, сообщил агентству «Прайм» глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Для начисления пенсионных выплат предпенсионерам придется предоставить справку из центра занятости.

Специалист также отметил, что раньше пойти на заслуженный отдых могут женщины с тремя детьми. Их пенсия наступает теперь на три года раньше нового пенсионного возраста. Мать, родившая четверых детей имеет право оставить работу на четыре года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше, то пенсия для нее наступает в 50 лет.

«Обратиться за досрочной пенсией на два года раньше пенсионного возраста могут и люди с большим страховым стажем — для женщин не менее 37 лет и для мужчин — не менее 42 лет», — напомнил Биезбардис. По его словам, в 2021 году право досрочно выходить на пенсию получат люди, работающие на особо тяжелых, вредных и опасных рабочих местах. Также досрочно пенсию назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах: педагогам, медикам, артистам.