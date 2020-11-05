В челябинском городе мэр заболел COVID и уходит в отставку

Яков Гусев отказался от выборов главы поселения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Вишневогорске (Каслинский район, Челябинская область) мэр Яков Гусев заболел коронавирусной инфекцией. По этой причине он не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящие выборы главы. Об этом сообщил URA.RU источник в администрации Каслинского района.

«Он заболел коронавирусной инфекцией и в выборах участвовать не будет. Гусев отозвал свое заявление», — рассказал URA.RU инсайдер. Также, по словам источника, опыт Гусева будет востребован на Вишневогорском градообразующем предприятии — ГОКе.

Гусев два срока был главой Вишневогорска. В этом году ему исполняется 66 лет.

Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 10 ноября. После этого депутаты горсовета соберутся на сессию, чтобы выбрать главу из числа кандидатов, отобранных комиссией. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до Гусева, но его мобильный телефон не отвечает.

Ранее сообщалось, что чиновникам Вишневогорска грозит уголовное дело после проверки Главного контрольного управления (ГКУ) региона, которая была проведена по поручению губернатора Алексея Текслера. Эксперты обнаружили нарушения в оформлении смет на реконструкцию водовода, которые привели к завышению стоимости контрактов.