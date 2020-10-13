Челябинскими чиновниками по требованию Текслера займутся силовики

При строительстве водовода в Вишневогорске были выявлены многочисленные нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновникам администрации Вишневогорска грозит уголовное дело. Главное контрольное управление (ГКУ) Челябинской области, которое проводило проверку по поручению губернатора Алексея Текслера, уже направило в прокуратуру материалы о нарушениях. Речь идет о строительстве водовода, сообщили URA.RU в ГКУ Челябинской области.

«Укладка водовода от памятника природы, озера Аракуль, производилась с 2015 по 2017 годы без разрешения на строительство. В результате неправильного применения сметных нормативов администрация поселения системно завышала цены контрактов, общая сумма неэффективно израсходованных средств составила 1,7 млн рублей. Также были оплачены фактически невыполненные работы на сумму 565 тысяч рублей и неподтвержденные услуги строительного контроля — порядка 200 тысяч рублей», — уточнили URA.RU в ГКУ по Челябинской области.

О проблеме с водоводом заявили жители Вишневогорска на встрече с Текслером в августе 2020 года во время его поездки по Каслинскому району. Текслер не планировал заезжать в поселение, однако после обращения жителей лично проверил информацию и поручил ГКУ и областному минэкологии заняться этой проблемой.

По данным URA.RU, чиновникам мэрии грозит уголовное дело по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Глава Вишневогорского поселения Яков Гусев заявил URA.RU, что в курсе результатов проверки ГКУ. «Да, дело было передано в прокуратуру, но его обещали закрыть за отсутствием состава преступления. Ремонт производился по частям, сметы были согласованы и подписывались мной и главой Каслинского района», — заявил URA.RU Гусев.