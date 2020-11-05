Составлен рейтинг самых непрестижных профессий россиян

В рейтинге самых непопулярных профессий попали врачи и чиновники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители России не хотят быть дворниками, продавцами, кассирами и уборщиками. Они считают эти профессии непрестижными и не желают связывать с ними судьбу как свою, так и своих детей. Такие результаты исследования опубликовал сервис по поиску работы Superjob.

«Уборщиками не хотят видеть своих детей 6% опрошенных. Работа продавца или кассира неприемлема для 7% опрошенных. Такой участи для своих чад не желают 9% женщин и 4% мужчин», — сообщает агентство РБК со ссылкой на исследование.

На четвертом месте сразу несколько профессий: грузчики, водители, учителя/воспитатели и чиновники. Против профессии врача — 3% россиян.

Во время другого соцопроса также выяснилось, что россияне считают самой опасной именно профессию врача, хотя ранее в подобных опросах на первых местах стояли шахтеры и пожарные. Информацией об этом делится агентство «Ридус».