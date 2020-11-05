Ученики 6-11 классов две недели будут учиться в онлайне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области с понедельника ученики с шестых по одиннадцатые классы переводятся на дистанционное обучение. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

«Хоть ситуация в отношении ежедневно выявленных случаев коронавируса и нормализовалась, но не начала снижаться. В связи с этим с 9 ноября ученики, начиная с шестых и по одиннадцатые классы, на две недели переводятся на дистанционное обучение. Домашнее задание они будут получать в электронных дневниках, а новые темы изучать на всероссийских образовательных платформах. Дети из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья будут получать сухие пайки», — рассказал Алексей Райдер в ходе видеообращения в соцсети «ВКонтакте». Занятия в кружках и секциях дополнительного образования также будут проводиться в онлайне.

Для детей с первых по пятые классы сохраняется обычный образовательный режим. С понедельника они возвращаются в школы. Требования по термометрии, дезинфекции помещений и ношению масок на переменах сохраняются.