05 ноября 2020
04 ноября 2020

Тюменские власти ввели дистанционное обучение в школах. Оно коснется не всех

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики 6-11 классов две недели будут учиться в онлайне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области с понедельника ученики с шестых по одиннадцатые классы переводятся на дистанционное обучение. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

«Хоть ситуация в отношении ежедневно выявленных случаев коронавируса и нормализовалась, но не начала снижаться. В связи с этим с 9 ноября ученики, начиная с шестых и по одиннадцатые классы, на две недели переводятся на дистанционное обучение. Домашнее задание они будут получать в электронных дневниках, а новые темы изучать на всероссийских образовательных платформах. Дети из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья будут получать сухие пайки», — рассказал Алексей Райдер в ходе видеообращения в соцсети «ВКонтакте». Занятия в кружках и секциях дополнительного образования также будут проводиться в онлайне.

Для детей с первых по пятые классы сохраняется обычный образовательный режим. С понедельника они возвращаются в школы. Требования по термометрии, дезинфекции помещений и ношению масок на переменах сохраняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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