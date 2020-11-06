РФ поставила абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено более 20 тысяч зараженных коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявили 20 582 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Это абсолютный рекорд распространения болезни за весь 2020 год.

«За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 378 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 955 человек», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заражений COVID-19 в Москве — там обнаружено 6253 новых заболевших. На втором месте Санкт-Петербург — 1171. В Московской области, которая расположилась на третьем месте, обнаружено 605 новых случаев.

Статистика среди уральских регионов следующая: Свердловская область — 282 новых случая коронавируса за последние сутки. Челябинская область — 179, Пермский край — 182, ХМАО — 195, ЯНАО — 189, Курганская область — 87, Тюменская область — 153.

С начала пандемии в России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса. За весь период зарегистрировано 29 887 летальных исходов, выздоровело 1 296 124 человека.

Сегодня в США также выявлен очередной рекорд по количеству зараженных коронавирусом. Болезнь диагностировали у 118 тысяч жителей Соединенных Штатов Америки. Вероятно, это связано с выборами президента страны, полагают в «Национальной службе новостей».