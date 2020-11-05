Раскрыта схема автомошенничества в Кургане

Мошенники закупили несколько машин для автоподстав (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане суд рассмотрит дело девятерых местных жителей, обвиняемых в мошенничестве со страховками на автомобили. Двух из них отправили под арест. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области окончено расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в мошенничествах в сфере страхования», — рассказали в пресс-службе. Двух из них заключили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские установили, что в 2019 году житель Кургана со своими знакомыми занимался инсценировкой ДТП для получения страховых выплат. Для автоподстав они специально закупили автомобили. Сообщники находили безлюдные улицы без камер наблюдения, где сталкивали свои машины. При получении достаточных для страховки повреждений мошенники обращались к сотрудникам ГИБДД и в страховые компании.

За четыре инсценированных ДТП мошенники получили более 1 200 000 рублей страховых выплат. В двух других случаях им помешали полицейские. Автоподставщикам грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело было направлено в Курганский городской суд.