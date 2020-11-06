В Минприроды РФ анонсировали кадровые перестановки

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, кобылкин дмитрий
Свой пост может покинуть глава Минприроды Дмитрий Кобылкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Министерстве природы РФ ожидаются изменения в кадровом составе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ближайшее время Минприроды России официально сообщит о возможных предстоящих изменениях в ведомстве», — говорится в сообщении. В telegram-каналах при этом сообщается, что покинуть пост собирается глава Министерства Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Кобылкин занимает пост министра природных ресурсов и экологии РФ с 18 мая 2019 года. Ранее он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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