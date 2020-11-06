В Минприроды РФ анонсировали кадровые перестановки

Свой пост может покинуть глава Минприроды Дмитрий Кобылкин
В Министерстве природы РФ ожидаются изменения в кадровом составе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ближайшее время Минприроды России официально сообщит о возможных предстоящих изменениях в ведомстве», — говорится в сообщении. В telegram-каналах при этом сообщается, что покинуть пост собирается глава Министерства Дмитрий Кобылкин.
Дмитрий Кобылкин занимает пост министра природных ресурсов и экологии РФ с 18 мая 2019 года. Ранее он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
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