В Минприроды РФ анонсировали кадровые перестановки

Свой пост может покинуть глава Минприроды Дмитрий Кобылкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Министерстве природы РФ ожидаются изменения в кадровом составе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ближайшее время Минприроды России официально сообщит о возможных предстоящих изменениях в ведомстве», — говорится в сообщении. В telegram-каналах при этом сообщается, что покинуть пост собирается глава Министерства Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Кобылкин занимает пост министра природных ресурсов и экологии РФ с 18 мая 2019 года. Ранее он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.