05 ноября 2020

На выборах в Екатеринбурге избили агитатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, кпрф, предвыборная агитация
В момент нападения агитатор расклеивал листовки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На агитатора штаба коммуниста Виталия Ряписова, который пытается избраться в гордуму Екатеринбурга по округу №9 (Ленинский район), совершено нападение, сообщил секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. По его словам, это произошло накануне днем возле цирка.

«Вчера двое неизвестных напали на агитатора, били по голове и конечностям. Парень спортивный — сумел дать отпор. В этот же день стали поступать жалобы от жителей на уничтоженные доски объявлений [о Ряписове] в лифтах», — написал Ивачев на своей странице в Facebook. На момент публикации он был недоступен для комментария.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Ряписов сообщил, что нападение было совершено, когда молодой человек расклеивал листовки в его поддержку. Подано ли заявление в полицию, коммунист не уточнил, поскольку, как он отметил, еще не общался с потерпевшим.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — №9 и №3 (Верх-Исетский район) — намечены на 22 ноября. Основными кандидатами считаются экс-депутат Антон Швалев (округ №3) и бизнесмен Виталий Чачин (округ №9), выдвижение которых от «Единой России» поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В округе №3 КПРФ представляет Ольга Прожерина.

Нападение произошло 5 ноября
Фото: страница Александра Ивачева в Facebook

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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