Депутат возглавил челябинскую Коммунарку

Михаил Вербитский получил новую должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителем нового ковидного госпиталя в Малой Сосновке назначен депутат Металлургического райсовета, главврач горбольницы №3 Челябинска Михаил Вербитский. Об этом на брифинге 6 ноября заявила первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова. При этом Вербитский сохранит за собой пост главврача ОКБ №3.

«Штат новой больницы набран. Вербицкий возглавит эту больницу, поскольку она входит в структуру ОКБ №3», — заявила Сахарова. Его заместителем в ковидном госпитале станет Елена Лебедева, работавшая в ГКБ № 8

Вербитский постоянно присутствовал на строительстве нового госпиталя, когда туда приезжал губернатор Алексей Текслер, и докладывал ему, как идет стройка. С 2010 по 2014 годы Вербитский руководил челябинским областным фондом обязательного медицинского страхования. до сентября 2019 года Вербитский был депутатом городской думы.

Больница рассчитана на 100 мест, при чрезвычайной ситуации сможет принять до 500 пациентов. Объект был построен в рекордно короткие сроки и сдан в эксплуатацию в конце октября. К 12 ноября госпиталь начнет принимать пациентов.