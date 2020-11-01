Алексей Текслер проверит исполнение своего поручения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 ноября лично проверит степень готовности нового ковидного госпиталя в Малой Сосновке. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. По данным URA.RU, открытие госпиталя состоится 10 ноября. В этот день в Челябинске ждут главу минздрава РФ Михаила Мурашко.

«В понедельник, 2 ноября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит новую областную инфекционную больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. 23 октября во время посещения больницы губернатор заявил, что 1 ноября объект должен быть готов. Больница рассчитана на 100 мест, при чрезвычайной ситуации сможет принять до 500 пациентов.

«К 10 ноября больница уже начнет принимать пациентов. На открытие госпиталя ждут министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко», — сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. В пресс-службе губернатора от комментариев по поводу визита Мурашко воздержались.

Также губернатор на этой неделе проведет серию совещаний, на которых заслушает, как идут работы по ликвидации последствий после взрыва кислородной станции горбольницы №2 Челябинска. Взрыв на кислородной станции медучреждения, где находится ковидный госпиталь, произошел 31 октября. Пациентов перевезли в другие лечебные учреждения. Причиной ЧП называют аварийное состояние оборудования.