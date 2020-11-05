В Кургане умер депутат-оппозиционер

Владимир Лузин скончался утром 6 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат курганской городской думы Владимир Лузин («Справедливая Россия») скончался 6 ноября. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к гордуме.

«Владимир Афонасьевич умер сегодня утром», — рассказал инсайдер. По его словам, причина смерти связана с заболеванием и уточнил, что это не коронавирус. Другой инсайдер отметил, что депутат уже давно жаловался на проблемы со здоровьем.

Факт смерти депутата URA.RU подтвердили в региональном отделении «СР». На сайте гордумы сообщается, что на 11 ноября назначено заседание, на котором рассмотрят вопрос «О досрочном прекращении полномочий депутата Курганской городской Думы седьмого созыва Лузина В.А., избранного по единому избирательному округу». Довыборы на освободившееся место проводить не придется, вместо Лузина «СР» может назначить другого своего кандидата, участвовавшего в выборах в 2019 году.

Лузин родился в 1956 году. В разные годы он работал электромонтажником на «Курганмашзаводе», контролером, слесарем-сборщиком БМП, был бригадиром комсомольско-молодежного коллектива. Позже был заместителем начальника механосборочного цеха по производству. Последнее место работы — директор ООО «Курган-Парк L». В 2004 году был впервые избран депутатом Курганской городской думы четвертого созыва, затем избирался депутатом пятого и шестого созывов, а в сентябре 2019 года — депутатом городской думы седьмого созыва. URA.RU выражает соболезнования родным и близким Владимира Лузина.