Роспотребнадзор оценил необходимость новых ограничений в России

В пандемию коронавируса новых ограничительных мер в России пока не требуется. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Если мы все консолидируемся, если каждый будет думать и о себе, и об окружающих, проявлять социальную ответственность, проблема будет решена без жестких карантинных мероприятий», — цитирует РИА «Новости» Горелова. По его словам, необходимость в ограничениях отсутствует, так как эпидемическая ситуация остается под контролем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует вводить тотальный карантин в городе. Благодаря принятым мерам удается прервать цепочки распространения инфекции, сохраняя работу экономики, пишет «Дни.ру».
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