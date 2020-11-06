Роспотребнадзор оценил необходимость новых ограничений в России

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, полицейские, кремль, красная площадь, спасская башня, собор василия блаженного, покровский собор, москва
Принятых мер достаточно для того, чтобы справляться с заболевшими Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В пандемию коронавируса новых ограничительных мер в России пока не требуется. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Если мы все консолидируемся, если каждый будет думать и о себе, и об окружающих, проявлять социальную ответственность, проблема будет решена без жестких карантинных мероприятий», — цитирует РИА «Новости» Горелова. По его словам, необходимость в ограничениях отсутствует, так как эпидемическая ситуация остается под контролем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует вводить тотальный карантин в городе. Благодаря принятым мерам удается прервать цепочки распространения инфекции, сохраняя работу экономики, пишет «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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