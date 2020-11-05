Игорь Новоселов во время суда за хулиганство и угрозу убийством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский автохам Игорь Новоселов, ранее известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?», оказался в центре похоронного скандала. Будучи агентом ритуальной службы, он прибыл к месту смерти пожилой женщины и попытался заключить договор на погребение. Как рассказала URA.RU внучка умершей, Новоселов демонстрировал удостоверение следователя, обманом заманил ее в полицию, после чего потребовал оплатить перевозку трупа.

Инцидент произошел 31 октября в магазине «Елисей» на Луначарского-Тверитина, рассказала URA.RU внучка покойной Дарья. Родным позвонила продавец магазина с телефона умершей, после чего появился Новоселов. «Первой приехала я, к тому моменту скорая уже констатировала смерть. Минут через десять явился ряженый в красные в клетку штаны и желтую куртку Новоселов. Представился следователем, забрал тело бабушки», — рассказала URA.RU Дарья. По ее словам, похоронный агент безостановочно говорил, показал какие-то корочки, анонсировал приезд полицейских и криминалистов, а позже назвался представителем комбината спецобслуживания.

Дарья рассказала, что Новоселов запутал их, забрал паспорт и взял заявление на отправку тела на вскрытие. Документ покойной молодой человек забрал под предлогом того, что его надо сдать в полицию.

После того, как тело из магазина забрали на ритуальной машине, Новоселов предложил родственникам Дарьи проехать к ним в агентство «Малышева, 93». К тому моменту был уже готов договор, который выглядел как навязанная услуга. Поначалу родные не соглашались на условия похоронщиков, но потом решили, что проще будет заплатить за услуги 75 500 рублей. По словам екатеринбурженки, в полицию они по этому факту пока не обращались.

В похоронном агентстве к моменту публикации получить комментарий не удалось. Оператор, ответивший на звонок, попросила перезвонить в субботу, 7 ноября.

Игорь Новоселов в 2014 году прославился фразой «Ты кому сигналишь, дядя?» в адрес автолюбителя и за хулиганство в 2017 году получил два года лишения свободы. Уже в колонии ему увеличили срок на полгода за другое преступление. После отсидки Новоселов занялся ритуальным бизнесом и даже угрожал ножом конкуренту в борьбе за тело и последующие услуги.