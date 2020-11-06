Рубль может начать расти в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Таким мнением поделился в разговоре с URA.RU экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.
«Если победит Трамп, возможны протесты. Если будут протесты, то будет падение доллара и рост рубля», — сказал Зайченко. В случае победы Джо Байдена экономист прогнозирует рост доллара и американских акций. Эксперт подчеркнул, что при любом президенте штаты будут делать все возможное, чтобы избавиться от России как от конкурента.
По мнению трейдера, по итогам четвертого квартала текущего года не стоит ожидать падения ВВП. Точную картину можно будет увидеть после 23 января.
Ранее аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост доллара до 90 рублей в случае победы Джо Байдена. Реальная продуктовая инфляция в России не 4%, а около 9%, считает экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По его мнению, ее рост продолжится и в 2021 году.
Кроме того, политолог Андрей Кортунов считает, что в случае победы Байдена нового витка санкционной войны в отношении РФ не произойдет, пишет «Дни.ру». Это связано с тем, что за введение новых ограничений против Москвы Вашингтону придется дорого заплатить, полагает эксперт.
Подписывайтесь на URA.RU в