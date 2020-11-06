06 ноября 2020

Меладзе представил новый состав «ВИА Гры» на шоу Урганта. «Научить петь можно кого угодно»

© Служба новостей «URA.RU»
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Меладзе назвал участниц группы фантастическими Скриншот программы «Вечерний Ургант»

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе представил новый состав «ВИА Гры». В группе по-прежнему осталась екатеринбурженка Ульяна Синецкая. Новыми солистками стали участница «Детского Евровидения-2013» София Тарасова и конкурсантка проекта «X-Factor» Ксения Попова.

«София Тарасова совершенно замечательная молодая артистка. Она единственная участница за все времена, которая годится мне во внучки, ей 19 лет. С Ульяной Синецкой мы работаем уже два года. Это девушка, с которой работать — одно наслаждение. Ксения Попова тоже участвовала в телевизионных шоу. Ее видео на YouTube набрало почти 8 млн просмотров», — представил Меладзе участниц в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ведущий программы Иван Ургант поздравил продюсера с 20-летием группы и спросил, отличаются ли кастинги участниц «тогда и сейчас». На что Меладзе ответил положительно. «Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное — харизма, это самое редкое и ценное качество. Научить петь можно кого угодно», — отметил продюсер. Меладзе также подчеркнул, что участницы нового состава — не просто певицы, а настоящие музыканты. «Мы вместе создаем музыку, она получается немного иной. Понятно, что за 30 лет я немного подзадолбал», — пошутил композитор.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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