06 ноября 2020

Правительство РФ отказалось помогать семьям школьников

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Правительство отказалось ежегодно платить 10 тысяч родителям школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Комиссия правительства России не поддержала законопроект депутатов ЛДПР о ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября. Об этом свидетельствует проект отрицательного заключения кабмина.

Ранее депутаты ЛДПР и представители Совфеда Сергей Леонов и Иван Абрамов предложили ввести ежегодные выплаты на сборы в школу в размере 10 тысяч. По мнению депутатов, на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей. При этом из-за пандемии коронавируса финансовое положение многих семей существенно ухудшилось.

В комиссии посчитали, что в законопроекте не определены требования для получателей выплаты, это может привести к дополнительным рискам. «Отсутствие дополнительной конкретизации условий получения денежной выплаты может привести к рискам получения указанной выплаты лицами, не принимающими участия в воспитании и содержании ребенка, а также использования предоставляемой денежной выплаты на иные цели», — передает содержание документа ТАСС.

Кроме этого, в правительстве отметили, что авторы инициативы не указали перечень документов, необходимый для получения выплаты. Также в комиссии заявили, что финансирование расходов для пособия не может происходить из Фонда национального благосостояния, так как не соотносится с целями создания указанного фонда.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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