23 августа 2020

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты на сборы в школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, школьная линейка, дети, день знаний, школа, 1 класс, 1 сентября
По мнению депутатов, на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские семьи каждый год родители должны получать по 10 тысяч рублей для покупки всех школьных принадлежностей. С такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР и представители Совфеда Сергей Леонов и Иван Абрамов.

По мнению депутатов, на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей. При этом в этом году из-за пандемии финансовое положение многих семей ухудшилось. «В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка», — сообщается в пояснительной записке.

Ранее россияне создали петицию с просьбой продлить данные выплаты на август для подготовки детей к школе. В Совете Федерации РФ предположили, что продление выплат возможно после возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, сообщает Nation News. По словам сенатора Валерия Рязанского, в бюджет не закладывались ресурсы для возобновления данной финансовой помощи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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