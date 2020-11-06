06 ноября 2020

На регионы России обрушатся метели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, уборка снега, зима, снегопад, дворник
На Северный Урал придет холодный циклон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На следующей неделе из-за прихода циклона в некоторых северных регионах ожидается ухудшение погоды, в том числе и на Северном Урале. Ожидается выпадение снега, образование заносов на дорогах и метели, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Циклон и все осадки, в том числе со снегом, метелями, заносами, будут в Республике Коми, Северном Урале, Костромской области», — сказал он.

Ухудшение погоды, как и выпадение снега, прогнозируется и в Удмуртии. Также снегопады ожидаются на севере Приволжского федерального округа и в Кировской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...