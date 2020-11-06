На регионы России обрушатся метели

На Северный Урал придет холодный циклон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На следующей неделе из-за прихода циклона в некоторых северных регионах ожидается ухудшение погоды, в том числе и на Северном Урале. Ожидается выпадение снега, образование заносов на дорогах и метели, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Циклон и все осадки, в том числе со снегом, метелями, заносами, будут в Республике Коми, Северном Урале, Костромской области», — сказал он.

Ухудшение погоды, как и выпадение снега, прогнозируется и в Удмуртии. Также снегопады ожидаются на севере Приволжского федерального округа и в Кировской области.